Facebook, WhatsApp и Instagram «сломались» по всему миру

Масштабные сбои произошли в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в Сети.

Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами по всему миру. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Так, на сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тысяч пользователей. О проблемах с Instagram сообщили 55 тысяч человек, с WhatsApp — почти 15 тысяч. Причины глобального сбоя остаются неизвестными.

Фото: © downdetector.ru

Первые сообщения о проблемах появились после 18.34 по московскому времени. Среди тех, кто пожаловались на сбой в работе, были жители России, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран.