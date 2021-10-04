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Facebook, WhatsApp и Instagram «сломались» по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масштабные сбои произошли в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в Сети.

Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами по всему миру. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Так, на сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тысяч пользователей. О проблемах с Instagram сообщили 55 тысяч человек, с WhatsApp — почти 15 тысяч. Причины глобального сбоя остаются неизвестными.

Фото: © downdetector.ru

Первые сообщения о проблемах появились после 18.34 по московскому времени. Среди тех, кто пожаловались на сбой в работе, были жители России, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?

MDIMAN

"включая 46 россиян" интересно кто входит в этот список

лачинов

А вот объясните мне темному, что такого привлекательного в "демократической европе"? Почему все должны...

Gunja

Что то ордена нынче раздаются направо и налево... Лизнул как надо и главное вовремя - вот тебе медалька...
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