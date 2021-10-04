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Путин сменил сразу двух губернаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Руководящий регионом Александр Никитин ранее написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, отмечается в документе. Он занимал должность губернатора Тамбовской области с 2015 года.

В июне прошлого года Никитин обратился к Путину за поддержкой выдвижения на выборах. В итоге на выборах главы региона, которые прошли в сентябре 2020 года, действующий глава победил, набрав более 79% голосов.

За несколько часов до этого Путин назначил врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Этим же указом президент принял отставку с данного поста по собственному желанию Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Госдумы.

Егоров ранее был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Что касается Авдеева, то он работал заместителем губернатора Калужской области, в 2016 году баллотировался в Госдуму.

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