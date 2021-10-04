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Гигантскую комету нашли в Солнечной системе

Источник:
New Atlas
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Фото: © Sibnet.ru

Международная группа астрономов открыла в Солнечной системе гигантскую комету, размер небесного тела составляет около 150 километров, что является рекордным показателем.

Официальное название кометы «C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна», она была впервые обнаружена в 2014 году в ходе работы над проектом по изучению темной энергии, однако на тот момент оценить ее реальные размеры было тяжело.

Летом 2021 года ученым удалось изучить комету подробнее. Оказалось, что ядро кометы имеет диаметр около 150 километров. При этом диаметр большинства известных комет составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров.

Предыдущим рекордсменом является открытая в 1729 году комета Сарабата диаметром около 100 километров. А знаменитая комета Хейла — Боппа достигает 80 километров в диаметре. C/2014 UN271 значительно опережает конкурентов.

Астрономам также удалось вычислить орбиту кометы. Выяснилось, что в 2031 году она почти достигнет орбиты Сатурна, а расстояние до нее составит 10,9 астрономических единиц. В последний раз комета пролетала в окрестностях Солнца примерно 3,5 миллионов лет назад.

Анализ показал, что с поверхности кометы испаряются углекислый газ и аммиак. По предположениям специалистов, в ближайшее время она может увеличить яркость до уровня спутника Сатурна Титана, что упростит наблюдение за ней.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?

MDIMAN

"включая 46 россиян" интересно кто входит в этот список

лачинов

А вот объясните мне темному, что такого привлекательного в "демократической европе"? Почему все должны...

Gunja

Что то ордена нынче раздаются направо и налево... Лизнул как надо и главное вовремя - вот тебе медалька...
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