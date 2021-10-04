Путин учредил в России новый праздник

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в документе.

В июле Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. Инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Подписанный Путиным документ вступил в силу 4 октября. Таким образом, впервые в России День отца отметят 17 октября 2021 года. С 1998 года в России отмечается День матери, который был введен указом президента Бориса Ельцина. Его празднуют в последнее воскресенье ноября.