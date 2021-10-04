Человечеству предсказали энергетический кризис этой зимой

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым энергетическим кризисом этой зимой.

Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на самые разные рынки. Если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, пишет Bloomberg.

При этом драка за энергоресурсы уже началась — Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию.

В Британии наблюдается острый дефицит топлива. По оценке авторов материала, в других странах скоро будут наблюдаться схожие проблемы — от недостаточных поставок продовольствия и горючего до резкого подорожания электричества, угля и газа.