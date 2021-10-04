Аппарат подавления коронавируса изобрели в России

Способный ослаблять и подавлять вирусы с помощью электромагнитного излучения прибор представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште. В частности, он эффективен против коронавируса.

«Прибор не имеет аналогов в мире. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — пояснил Шпак.

Аппарат под названием «Тор» 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. Это — высокотехнологичная разработка научного центра концерна «Гранит», сообщается на сайте предприятия.

Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумления» подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова.

Концерн «Гранит» уже запустил аппарат «Тор» в серийное производство. Отмечается, что он экономичен по энергопотреблению, мощность составляет всего 80 ватт. Кроме этого, прибор можно транспортировать вручную, он весит всего 8,5 килограммов.