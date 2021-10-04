Тяжелую ситуацию с вкладами предрекли россиянам

Несмотря на рост депозитных ставок, россияне отказываются нести деньги в банки и открывать новые вклады, следует из данных рейтингового агентства НКР.

За 2021 год объем денежных средств на остатках банковских счетов россиян вырастет не более чем на 2-3%, прогнозируют специалисты. Хотя в прошлом году остатки банковских счетов физических лиц увеличились на 4,2% или 2,8 триллиона рублей.

«Без учета переоценки вклады будут практически стагнировать. К концу года объем средств населения в банках может достичь 33,8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на примерно на 1 триллион рублей», — отметил управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Учитывая, что годовая инфляция в итоге может составить 7% и выше, реальная доходность большинства вкладов становится отрицательной или нулевой. По мнению экспертов, граждане в подобных условиях будут тратить свои сбережения.