Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»

Осужденные в исправительной колонии №14 из кружка художественной самодеятельности подготовили клип, в котором осужденный Владислав Ткачев исполнил кавер на популярную песню группы Любэ — «Ты неси меня река (Краса)», сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

«Исполнял Владислав песню без сопровождения музыкальных инструментов, несколько раз напевая мелодию. Получившийся результат творческий коллектив осужденных свел воедино и получился данный клип», — говорится в сообщении.

Слова песни «Ты неси меня река» написал режиссер Александр Митта. Впервые она прозвучала в его сериале «Граница. Таежный роман». Музыку написал продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко. Его голос звучит в этой песне в сериале. Затем ее исполнил солист группы Николай Расторгуев.

Колония №14 находится в Тогучине Новосибирской области. Это мужская колония строгого режима, здесь осужденные впервые отбывают наказание.