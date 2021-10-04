Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»

Осужденные в исправительной колонии №14 из кружка художественной самодеятельности подготовили клип, в котором осужденный Владислав Ткачев исполнил кавер на популярную песню группы Любэ — «Ты неси меня река (Краса)», сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.
«Исполнял Владислав песню без сопровождения музыкальных инструментов, несколько раз напевая мелодию. Получившийся результат творческий коллектив осужденных свел воедино и получился данный клип», — говорится в сообщении.
Слова песни «Ты неси меня река» написал режиссер Александр Митта. Впервые она прозвучала в его сериале «Граница. Таежный роман». Музыку написал продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко. Его голос звучит в этой песне в сериале. Затем ее исполнил солист группы Николай Расторгуев.
Колония №14 находится в Тогучине Новосибирской области. Это мужская колония строгого режима, здесь осужденные впервые отбывают наказание.
UynachalnicaОрден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...
fenimorраньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины
west_nik"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.
Иркут 69Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?