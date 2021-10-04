НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»

Источник:
Sibnet.ru
368 0

Осужденные в исправительной колонии №14 из кружка художественной самодеятельности подготовили клип, в котором осужденный Владислав Ткачев исполнил кавер на популярную песню группы Любэ — «Ты неси меня река (Краса)», сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

«Исполнял Владислав песню без сопровождения музыкальных инструментов, несколько раз напевая мелодию. Получившийся результат творческий коллектив осужденных свел воедино и получился данный клип», — говорится в сообщении.

Слова песни «Ты неси меня река» написал режиссер Александр Митта. Впервые она прозвучала в его сериале «Граница. Таежный роман». Музыку написал продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко. Его голос звучит в этой песне в сериале. Затем ее исполнил солист группы Николай Расторгуев.

Колония №14 находится в Тогучине Новосибирской области. Это мужская колония строгого режима, здесь осужденные впервые отбывают наказание.

Еще по теме
Катина решила вернуть t.A.T.u. без разрешения на главные хиты
Лобода выпустила лиричную осеннюю песню «Americano»
Краймбрери выпустила песню для сериала «Проект "Анна Николаевна" 2»
Альбом Дэвида Боуи выйдет спустя пять лет после смерти музыканта
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»
Граффити ко Дню учителя появилось в Красноярске
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

west_nik

"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
Sibnet.Ru