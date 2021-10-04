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Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали новый скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/real_artur

Слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна о подаренных «художницам» Авериным BMW вызвали резкие высказывания со стороны Ирины Винер-Усмановой и Ирины Родниной. За спортсмена заступилась тренер синхронисток Татьяна Покровская.

Гимнастке Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами, Арине Авериной, занявшей четвертое место, — BMW Х3.

«Скажу за себя. Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — сказал Далалоян в интервью «Спорт-Экспрессу».

На слова гимнаста резко отреагировала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — заявила она изданию Sport24.

А трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала дурным тоном слова Далалояна о BMW, подаренных Авериным. Также гимнаст подвергся критике со стороны депутатов Госдумы Дмитрия Свищева и Светланы Журовой.

«О боже мой. Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьезные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», — сказала Покровская RT.

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Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

west_nik

"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
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