Песков заявил об отсутствии предпосылок для встреч с Зеленским

Президент России Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но говорить об этом опока рано, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Зеленский в воскресенье заявил, что к встрече с Путиным. «У нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — сказал президент Украины.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи. «Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», — отметил представитель Кремля.