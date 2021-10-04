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Песков заявил об отсутствии предпосылок для встреч с Зеленским

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но говорить об этом опока рано, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Зеленский в воскресенье заявил, что к встрече с Путиным. «У нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — сказал президент Украины.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи. «Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», — отметил представитель Кремля.

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Политика #Мир
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