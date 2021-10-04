Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов

Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, которые подробно изучили, как живые организмы чувствуют температуру.

Исследователи открыли новые универсальные молекулы-рецепторы в живых существах, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Патапутян родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском центре в Калифорнии.