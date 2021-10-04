НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: Osama Shukir Muhammed Amin / CC BY-SA 4.0

Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, которые подробно изучили, как живые организмы чувствуют температуру.

Исследователи открыли новые универсальные молекулы-рецепторы в живых существах, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Патапутян родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском центре в Калифорнии.

Еще по теме
Томские ученые нашли способ уничтожать клещей через их кишечник
Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
Названы лучшие российские изобретения XXI века
Нейросеть легко обманула систему распознавания лиц
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Осужденные в Новосибирске выпустили кавер-клип на песню «Любэ»
Граффити ко Дню учителя появилось в Красноярске
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
20
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
17
Путин наградил орденом главу Кузбасса
17
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Sibnet.Ru