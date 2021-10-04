Японский журналист назвал Lada Niva «очаровательной»

Японский журналист написал статью о Lada Niva, где рассказал об истории автомобиля и поделился своими впечатлениями.

«Это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье», — переводит ИноСМИ статью Фумио Огава для «Асахи симбун».

По его словам, появление «Нивы» в 1976 году связано с желанием председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина создать автомобиль, который был бы способен передвигаться в самых суровых условиях.

Огава вспомнил, как в 1980-е годы ездил на неофициально импортированной «Ниве». «Дизельный двигатель плохо раскручивался, сильно шумел, а ездить на автомобиле было некомфортно. На мой взгляд, единственное, что было хорошего в "Ниве", — это компактность и симпатичный дизайн», — написал журналист.

Он отметил, что концерн Renault планировал снять внедорожник с производства, но популярность автомобиля не позволила это сделать. А старая модель получила новое название Niva Legend. По его мнению, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей.