Назван самый мощный смартфон в мире

Самым производительным смартфоном в мире по итогам сентября 2021 года стал RedMagic 6S Pro, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu. Аппарат набрал в тесте 857 918 баллов, что позволило ему сместить с первой строчки Black Shark 4 Pro.

RedMagic 6S Pro от китайской компании Nubia оказался лидером за счет наиболее производительного процессора, а также улучшенного пользовательского интерфейса и дисплея с частотой обновления 165 Гц.

Black Shark 4 Pro переместился на второе место, третье место занял Vivo X70 Pro+ с процессором Snapdragon 888+ и средним баллом 836 943. Далее следуют iQOO 8 Pro, ASUS ROG 5s, Huawei nova 8 Pro, Realme GT и Xiaomi MIX 4.

Продажи Nubia Red Magic 6s Pro стартовали 9 сентября. Новинка получила разогнанную версию однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888+, которая имеет пиковую частоту 2,995 ГГц. Стоимость смартфона начинается от 620 долларов.