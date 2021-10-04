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Граффити ко Дню учителя появилось в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Граффити с фразой «скажи всем, вместе посмеемся» ко Дню учителя появилось в Красноярске, сообщает пресс-центр мэрии города.

На одной из подпорных стен ТРЦ «Июнь» уличные художники нарисовали две надписи #учителькраш и «скажи всем, вместе посмеемся». Надпись появилась накануне Дня учителя, который в России отмечается 5 октября.

Подобные граффити сделаны еще в пяти городах России: Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Везде изображены разные и любимые школьные фразочки: «Лес рук!», «Звонок для учителя», «Голову ты дома не забыл» и так далее.

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает со Всемирным днем учителя. В этот день проходят мероприятия, посвященные представителям этой профессии.

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Иркут 69

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