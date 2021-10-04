Собчак жестко раскритиковала шоу «Игра» на ТНТ

Ведущая Ксения Собчак считает, что юмористический проект «Игра» на ТНТ «украденный» КВН у Маслякова. Об этом она сказала в YouTube-выпуске «Осторожно, новости».

По мнению Собчак, «Игра» сильно напоминает формат КВН с однотипными миниатюрами и заштампованностью. При этом проект анонсировался как самое масштабное юмористическое шоу.

«"Игра" должна была похоронить КВН, а не возрождать его в самых худших традициях», — высказалась телеведущая.

Шоу «Игра» на ТНТ собрала молодых и «старых» комиков с телеканала и столкнула в соревнованиях. Каждый выпуск команды показывают номера, а жюри выставляет оценки. По итогам серии выпусков все оценки суммируются и в финал попадут по четыре команды от новой и старой школы. Финалисты будут бороться за 30 миллионов рублей.