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Два телеканала перестали вещать в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вещание телеканалов «НТВ Право» и «Skyleaf EcoTV» прекратилось на видеосервисе Wink и интерактивном телевидении Ростелекома.

Телеканал «НТВ Право» (кнопка 422) прекратил вещание в связи с окончанием договора с правообладателем. Это документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. Он был включен в услугу «Интерактивное ТВ» и Wink в пакетах «Стартовый», «Для ценителей, «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум» с 3 июня этого года.

Первый общественный экологический телеканал «Skyleaf EcoTV» (кнопка 223) прекратил вещание по решению правообладателя.  Задача экологического телевидения – деятельное участие в сохранении природного богатства страны, общественный контроль за реализацией экологических проектов, популяризация экологических инициатив.

Этот канал работал в «Интерактивном ТВ» и Wink в пакетах «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Для любознательных», «Максимум», «Премиум» с 6 апреля этого года.

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