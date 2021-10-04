Сюжет «Вечных» развернется в двух временных линиях

Действия предстоящего фильма Marvel «Вечные» про бессмертных супергероев будет происходить в двух временных линиях, которые раскроют текущие события и покажут предысторию персонажей.

Фильм выйдет на экраны 4 ноября. Он расскажет о бессмертных представителях инопланетной расы. Вечные тайно живут на Земле более семи тысячи лет, защищая планету от суперзлодеев Девиантов. Долгое время они оставались в тени, однако теперь им предстоит выйти из тени, объединиться и спасти человечество от угрозы более опасной, чем Танос. В фильме снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан и Сальма Хайек.

Студия Disney сообщила, что события «Вечных» развернутся в двух временных периодах, которые охватят столетия. Одна сюжетная линия покажет прошлое, когда группа Вечных действовала как грозная команда и сплоченная семья.

«Вторая сюжетная линия находится в настоящем, когда группа раскололась и раскололась, довольствуясь тем, что живет среди людей, скрываясь у всех на виду. Преобладающая угроза Девиантов, которая снова угрожает существование человечества означает, что Вечным необходимо отбросить свои разногласия и перегруппироваться», – цитирует студию портал ComicBook.

По словам продюсера Marvel Нейта Мура, фильм также надеется исследовать еще один уголок кинематографической вселенной Marvel, который еще предстоит увидеть на экране, в том же духе, что и Черная пантера, и Шан-Чи и Легенда о десяти кольцах.

«Мы хотим, чтобы зрители открыли для себя уголок вселенной Marvel, которого они никогда раньше не видели. Мы хотим, чтобы они открыли для себя мифологию, которая представляет собой сложный научно-фантастический фильм, но в котором есть человеческое сердце. И мы хотим, чтобы они познакомились с десятью героями, с которыми они, надеюсь, могут иметь отношение», – отмечает Мур.

Новые кадры из картины, которая выйдет на экраны 4 ноября с возрастным ограничением 18+ из-за ЛГБТ-персонажа, задействованного в сюжете, представлены в новом тизере.