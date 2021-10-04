Запущена первая российская сеть 5G

Сколковский институт науки и технологий ввел в эксплуатацию первую в России автономную частную сеть, обеспечивающую мобильную связь пятого поколения, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Сеть развернута в диапазонах 4,8-4,99 ГГц. Решение реализовано на программном обеспечении российской разработки, которое создавалось специалистами Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии беспроводной связи и интернета вещей».

Решение запущено в полосе, специально выделенной институту для создания пилотной зоны 5G. Демонстрация возможностей сети уже проведена. В частности, сделан звонок по технологии Voice over New Radio.

По данным разработчиков сети, для демонстрации работы сервиса использовались общедоступные смартфоны с поддержкой 5G — Huawei P40. При этом созданное решение имеет определенные ограничения, для развертывания национальной сети оно не подойдет.