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Запущена первая российская сеть 5G

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivan Radic / Attribution License

Сколковский институт науки и технологий ввел в эксплуатацию первую в России автономную частную сеть, обеспечивающую мобильную связь пятого поколения, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Сеть развернута в диапазонах 4,8-4,99 ГГц. Решение реализовано на программном обеспечении российской разработки, которое создавалось специалистами Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии беспроводной связи и интернета вещей».

Решение запущено в полосе, специально выделенной институту для создания пилотной зоны 5G. Демонстрация возможностей сети уже проведена. В частности, сделан звонок по технологии Voice over New Radio.

По данным разработчиков сети, для демонстрации работы сервиса использовались общедоступные смартфоны с поддержкой 5G — Huawei P40. При этом созданное решение имеет определенные ограничения, для развертывания национальной сети оно не подойдет.

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