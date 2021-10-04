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Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений предписание ФАС о пересчете тарифа на вывоз мусора в Новосибирской области, признав законность увеличения расценок почти на 40%, сообщает в документах на сайте суда.

В конце прошлого года департамент по тарифам Новосибирской области увеличил для единого регионального оператора «Экология-Новосибирск» тариф на вывоз мусора примерно на 40% или 23,47 рубля с человека. 

Повысить тариф властям пришлось из-за указаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Новосибирское правительство пыталось оспорить это решение в суде.

Кассационная инстанция отказала департаменту по тарифам Новосибирской области в удовлетворении требования о признании незаконным решение ФАС об увеличении тарифа на вывоз мусора в регионе.

«Отменить в части удовлетворения требования департамента по тарифам Новосибирской области о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы», — сказано в документах.

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