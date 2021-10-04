Путин назвал важнейший предмет в школьной программе

Изучение истории играет особую роль в воспитании школьников и формировании взглядов на жизнь у молодого поколения, считает президент России Владимир Путин.

«История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе», — сказал Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории.

По его словам, и здесь трудно переоценить роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин.

Президент России ранее поручил проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах. Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся».



