НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин назвал важнейший предмет в школьной программе

Источник:
Sibnet.ru
364 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Изучение истории играет особую роль в воспитании школьников и формировании взглядов на жизнь у молодого поколения, считает президент России Владимир Путин.

«История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе», — сказал Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории.

По его словам, и здесь трудно переоценить роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин.

Президент России ранее поручил проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах. Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся».


Еще по теме
Хоккей вошел в программу омских школ для первоклассников
Путин поручил сократить число контрольных в школах
Дарим подписку на онлайн-обучение в «Лицее»
Красноярская полиция удивила артхаусным видео про детей
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Северные ветры принесут в Новосибирск мокрый снег
Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
20
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
17
Путин наградил орденом главу Кузбасса
17
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Sibnet.Ru