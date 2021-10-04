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Северные ветры принесут в Новосибирск мокрый снег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодная неделя ожидается в Новосибирске, воздух не будет прогреваться больше, чем на 8 градусов тепла, будет лить дождь и падать мокрый снег, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Процессы в атмосфере перестраиваются с северных на западные. Но тепла пока не ждем. Тепло будет ближе к концу декады, там будет температура повышаться», — сказала синоптик.

По ее словам, во вторник и в ночь на среду ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер со скоростью 4-9 метров секунду, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью в первые дни недели будет колебаться от ноля до минус 2 градусов. Днем во вторник ожидается 4-6 градусов тепла.

В среду днем осадков не будет, а температура составит 6-8 градусов тепла. В четверг также не будет дождя и снега, а воздух днем прогреется до 4-6 градусов тепла.

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