Юрист дал совет забывшим права водителям

Водитель, забывший водительское удостоверение дома и остановленный для проверки документов инспектором ДПС, должен просто объяснить сложившуюся ситуацию полицейскому, но продолжить путь без документа невозможно, сообщил юрист Анатолий Миронов.

Первое, что необходимо сделать — честно рассказать инспектору о сложившийся ситуации. По мнению юриста, сотруднику ГИБДД важно понимать, что «водитель обладает правом на управление транспортным средством, то есть он сдавал экзамены, получал права и на момент проверки не лишен этих прав».

«Чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и "страховкой" продолжит путь в качестве водителя», — цитирует Миронова агентство «Прайм».

Отсутствие водительского удостоверения не является достаточным условием для задержания транспортного средства. Наказание за нарушение — предупреждение с отстранением от управления автомобилем до устранения причины отстранения или штраф 500 рублей.