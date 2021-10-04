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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Юрист дал совет забывшим права водителям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Водитель, забывший водительское удостоверение дома и остановленный для проверки документов инспектором ДПС, должен просто объяснить сложившуюся ситуацию полицейскому, но продолжить путь без документа невозможно, сообщил юрист Анатолий Миронов.

Первое, что необходимо сделать — честно рассказать инспектору о сложившийся ситуации. По мнению юриста, сотруднику ГИБДД важно понимать, что «водитель обладает правом на управление транспортным средством, то есть он сдавал экзамены, получал права и на момент проверки не лишен этих прав».

«Чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и "страховкой" продолжит путь в качестве водителя», — цитирует Миронова агентство «Прайм».

Отсутствие водительского удостоверения не является достаточным условием для задержания транспортного средства. Наказание за нарушение — предупреждение с отстранением от управления автомобилем до устранения причины отстранения или штраф 500 рублей.

Тема: Дорожные войны
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