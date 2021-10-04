НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые запустила ракету «Циркон» с атомной подлодки

Источник:
Sibnet.ru
377 2

Атомная подводная лодка «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны России.

«Военно-морской флот Рoссии впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск», — сказано в сообщении. Пуск ракеты производился лодкой из надводного положения.

По информации Минобороны, стрельба производилась по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а ее полет соответствовал заданным параметрам.

Испытательную стрельбу с атомной подлодки ракетой «Циркон» сочли успешной, отметили в военном ведомстве.

Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (девять скоростей звука, более десяти тысяч километров в час). Заявленная дальность — более тысячи километров.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Еще по теме
Российский флот получит амфибии на воздушной подушке
США перебросят в Европу истребители пятого поколения
Россия завершит испытания подлодки «Судного дня»
Российские боевые машины получат покрытие-хамелеон
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Северные ветры принесут в Новосибирск мокрый снег
Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
20
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
17
Путин наградил орденом главу Кузбасса
17
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Sibnet.Ru