Россия впервые запустила ракету «Циркон» с атомной подлодки

Атомная подводная лодка «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны России.

«Военно-морской флот Рoссии впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск», — сказано в сообщении. Пуск ракеты производился лодкой из надводного положения.

По информации Минобороны, стрельба производилась по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а ее полет соответствовал заданным параметрам.

Испытательную стрельбу с атомной подлодки ракетой «Циркон» сочли успешной, отметили в военном ведомстве.

Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (девять скоростей звука, более десяти тысяч километров в час). Заявленная дальность — более тысячи километров.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.