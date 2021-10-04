Снег и морозы ожидаются в Забайкалье

Ночные морозы до 11 градусов и дневные оттепели со снегом и дождем ожидаются на неделе в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью упадет до 1-6 градусов, при прояснении 6-11 градусов мороза. Днем будет тепло — 8-13 градусов, местами 3-8 градусов тепла.

В среду местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью 5-10 градусов, местами 0-5 градусов мороза. Днем ожидается 8-13 градусов, при облачности 3-8 градусов тепла.

В четверг преимущественно без осадков, ночью по восточной половине края местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 0-5 градусов, при прояснении 5-10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов, при облачности 1-6 градусов тепла.