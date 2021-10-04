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Бизнес предупредил об исчерпании запасов золота в России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с исчерпанием запасов золота в стране, заявил гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тысяч тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. «Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10–20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — сказал Грачев в интервью РБК.

Говоря об исчерпании минерально-сырьевой базы в России в целом, Грачев привел показатель возобновления добываемых ресурсов (соотношение поставленных на баланс запасов и объема добытых полезных ископаемых), который за последние несколько лет упал в два раза — с 62 до 30%.

В случае с золотом на это накладывается и общемировой тренд падения содержания металла в руде.

Причины — недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. На встрече президента Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума глава «Полюса» предложил комплекс мер по стимулированию таких инвестиций.

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