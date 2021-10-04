Омские дороги покрылись льдом

Омские дороги по ночам начали покрываться льдом, дорожники посыпали асфальт противогололедными реагентами, сообщает мэрия Омска.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается неустойчивая погода, прогнозируется выпадение осадков в виде снега и дождя, ветер, по ночам понижение температуры до минусовых отметок.

Дорожные службы прометали самые загруженные магистрали и использовали для посыпки более 3 тонн противоголедных материалов.

В качестве противогололедного материала дорожники будут использовать галит, песко-соляную смесь или биохимический реагент. В первую очередь противогололедной обработке подлежат автомагистрали, где ходит общественный транспорт, а также путепроводы, мосты и подъезды к ним, заездные карманы остановок.

К предстоящему зимнему периоду заготовлено более 27 тысяч тонн противогололедных материалов. В ближайшее время будут размещены заявки на приобретение песка, галита (технической соли) и биохимического реагента. Официально сезон по зимнему содержанию города наступает в городе 15 октября.