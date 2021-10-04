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Айза позарилась на женатого Малафеева и вылетела из «Звезд в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © aizalovesam, instagram.com/aizalovesam

Блогер и бывшая жена Гуфа Айза Долматова закончила участие в шоу «Звезды в Африке», ее номинировали на выбывание другие звезды, и она не справилась с испытанием.

По итогам голосования в номинацию на выбывания попали Айза Долматова и Митя Фомин. Причем за Айзу звезды голосовали намеренно. А Фомин набрал голоса случайно. Голосовавшие против него признались, что хотели «слить» голоса и не думали, что кто-то еще сделает такой выбор.

Номинантам, по правилам проекта, нужно пройти испытание, где проигравший покидает проект. Айзе и Мите Фомину нужно было выбрать себе напарника, который помог бы им пройти задание.

Айза сразу же выбрала в пару одного из самых сильных мужчин — футболиста Вячеслава Малафеева. Весь вечер накануне испытания блогер не отходила от него и флиртовала. Но Малафеев сразу обозначил позицию. «К сожалению, я не свободен», — ответил он Айзе на ее попытки сближения.

На испытании номинантам нужно было собрать звезды, в то время как их напарники с помощью веревки поднимали их вверх. Митя Фомин взял в пару Стаса Ярушина, и они быстрее выполнили задание. Айзе и Малафееву не хватило взаимопонимания, поэтому они проиграли.

Айза со слезами на глазах покинула шоу «Звезды в Африке», признавшись, что это было самое счастливое время в ее жизни.

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