НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Томские ученые нашли способ уничтожать клещей через их кишечник

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Фото: © ТГУ

Ученые Томского госуниверситета исследуют микробиоту клещей – переносчиков возбудителей клещевого энцефалита, исследователи определят микроорганизмы в кишечнике инфицированных клещей и изменят их ДНК, сообщает пресс-служба вуза.

Объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространенных на территории Сибири и Дальнего Востока: Ixodes persulcatus (таежный), Ixodes pavlovsky (клещ Павловского) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ).

«С помощью секвенирования ДНК мы изучаем видовое разнообразие микроорганизмов, обитающих внутри их кишечника, поскольку именно кишечник является местом длительного контакта возбудителя заболеваний и организма клеща», – рассказала старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алина Коханенко.

Задача исследователей – выяснить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечник клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита либо бактерией-возбудителем болезни Лайма.

После того как микробы-симбионты будут определены, ученые смогут модифицировать их с помощью технологий геномного редактирования, например, внедрив токсичный агент. При встрече естественной микробиоты клеща с инфекцией будет запускаться механизм выделения токсина в полость кишечника, что приведет к гибели инфицированной особи.

Это позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Их существование необходимо для сохранения природного баланса.

«Кроме того, в ходе традиционных противоклещевых обработок местности страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано», — сказала Коханенко.

Еще по теме
Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
Названы лучшие российские изобретения XXI века
Нейросеть легко обманула систему распознавания лиц
Французские ученые объяснили феномен «дзен-камней» на Байкале
смотреть все
Томск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Томские ученые нашли способ уничтожать клещей через их кишечник
Британская газета написала про иркутянку с волосами до пола
Рейсовый автобус слетел в кювет в Красноярском крае
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Певица Maruv показала фото из журнала Playboy
Обсуждение (0)
Картина дня
Расследователи опубликовали компромат на мировых политиков
Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины
Уход Меркель перевернет европейскую политику
Американский политик заявил о закате Европы
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
Sibnet.Ru