Томские ученые нашли способ уничтожать клещей через их кишечник

Ученые Томского госуниверситета исследуют микробиоту клещей – переносчиков возбудителей клещевого энцефалита, исследователи определят микроорганизмы в кишечнике инфицированных клещей и изменят их ДНК, сообщает пресс-служба вуза.

Объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространенных на территории Сибири и Дальнего Востока: Ixodes persulcatus (таежный), Ixodes pavlovsky (клещ Павловского) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ).

«С помощью секвенирования ДНК мы изучаем видовое разнообразие микроорганизмов, обитающих внутри их кишечника, поскольку именно кишечник является местом длительного контакта возбудителя заболеваний и организма клеща», – рассказала старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алина Коханенко.

Задача исследователей – выяснить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечник клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита либо бактерией-возбудителем болезни Лайма.

После того как микробы-симбионты будут определены, ученые смогут модифицировать их с помощью технологий геномного редактирования, например, внедрив токсичный агент. При встрече естественной микробиоты клеща с инфекцией будет запускаться механизм выделения токсина в полость кишечника, что приведет к гибели инфицированной особи.

Это позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Их существование необходимо для сохранения природного баланса.

«Кроме того, в ходе традиционных противоклещевых обработок местности страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано», — сказала Коханенко.