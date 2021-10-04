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Британская газета написала про иркутянку с волосами до пола

Источник:
Sibnet.ru
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Медсестра из Иркутской области Анжелика Баранова не стригла волосы 23 года и вырастила косу до пола, сообщает британское издание Daily Mail.

«У меня с детства были красивые волосы, поэтому их не остригали с пяти лет. Я никогда не выращивала их специально, просто думала, что так и должно быть», — рассказала девушка британскому таблоиду.

28-летняя медсестра использует расческу, чтобы распутать волосы, но при этом очень осторожно, чтобы не выдергивать волосы там, где есть узелки.

«Все очень просто, минимальный уход. Я промываю волосы два раза в неделю кондиционером для легкого расчесывания, затем сушу естественным путем и очень осторожно расчесываю», — рассказала Баранова.

Баранова завоевала гран-при конкурса красоты «Русская коса» в 2016 году. О своих длинных волосах и уходе за ними девушка рассказывает в соцсетях. 

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fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
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