Британская газета написала про иркутянку с волосами до пола

Медсестра из Иркутской области Анжелика Баранова не стригла
волосы 23 года и вырастила косу до пола, сообщает британское издание Daily Mail.
«У меня с детства
были красивые волосы, поэтому их не остригали с пяти лет. Я никогда не
выращивала их специально, просто думала, что так и должно быть», — рассказала
девушка британскому таблоиду.
28-летняя медсестра использует расческу, чтобы распутать
волосы, но при этом очень осторожно, чтобы не выдергивать волосы там, где есть узелки.
«Все очень просто, минимальный уход. Я промываю волосы
два раза в неделю кондиционером для легкого расчесывания, затем сушу
естественным путем и очень осторожно расчесываю», — рассказала Баранова.
Баранова завоевала гран-при конкурса красоты «Русская коса»
в 2016 году. О своих длинных волосах и уходе за ними девушка рассказывает в
соцсетях.
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