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Рейсовый автобус слетел в кювет в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Рейсовый автобус с 38 пассажирами слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, в аварии пострадали пять человек, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Вечером в воскресенье под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 «Енисей» водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении Красноярска, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону.

Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации получили травмы пять человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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