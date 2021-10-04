Рейсовый автобус слетел в кювет в Красноярском крае

Рейсовый автобус с 38 пассажирами слетел в кювет на трассе в Красноярском крае, в аварии пострадали пять человек, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Вечером в воскресенье под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 «Енисей» водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении Красноярска, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону.



Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации получили травмы пять человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.