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Новосибирский зоопарк впервые выпустил в природу зайцев-беляков

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило выпустил в природу зайцев-беляков, сообщается в соцсетях учреждения.

«Впервые мы выпустили зайцев-беляков. 16 молодых зайцев быстро и бесстрашно выбежали из транспортных клеток. Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте», — говорится в сообщении.

В этом же лесу сотрудники зоопарка выпустили пять глухарей, которые появились на свет в питомнике зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Методику выпуска тетеревиных птиц зоопарк разработал вместе с Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Для минимизации стресса глухарей не сразу выпускают на волю, а сначала помещают в адаптационный вольер.

В 2021 году было выпущено в природу четыре аргали, два лося, 15 савок, 18 дикуш, 11 колонков, 10 степных хорей, 25 глухарей, 16 зайцев-беляков. Все они были рождены в зоопарке.

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fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
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