Новосибирский зоопарк впервые выпустил в природу зайцев-беляков

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило выпустил в природу зайцев-беляков, сообщается в соцсетях учреждения.

«Впервые мы выпустили зайцев-беляков. 16 молодых зайцев быстро и бесстрашно выбежали из транспортных клеток. Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте», — говорится в сообщении.

В этом же лесу сотрудники зоопарка выпустили пять глухарей, которые появились на свет в питомнике зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Методику выпуска тетеревиных птиц зоопарк разработал вместе с Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Для минимизации стресса глухарей не сразу выпускают на волю, а сначала помещают в адаптационный вольер.

В 2021 году было выпущено в природу четыре аргали, два лося, 15 савок, 18 дикуш, 11 колонков, 10 степных хорей, 25 глухарей, 16 зайцев-беляков. Все они были рождены в зоопарке.