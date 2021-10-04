Американский политик заявил о закате Европы

Будущее принадлежит Азии, там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония, считает американский политик, член Республиканской партии Патрик Бьюкенен.

В то же время в Европе накопилось множество проблем, пишет Бьюкенен. Великобритания уже вышла из ЕС, а создание альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран, приводит РИА Новости мнение политика.

Франция, в свою очередь, выразила возмущение из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.

По словам Бьюкенена, также не могут не беспокоить выборы в Германии, по итогу которых партия ХДС/ХСС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом ни один из потенциальных канцлеров не обладает авторитетом, сравнимым с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее Бьюкенен назвал «фактическим лидером Европы».

В Европе также нарастают внутриполитические споры: вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем, а страны на юге страдают от мигрантов, пояснил политик.

Бьюкенен отметил, что именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.