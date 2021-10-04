Бастрыкин взял на контроль дело об избиении новосибирского школьника

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о избиении восьмилетнего мальчика в школе Новосибирска, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, в школе №1 в Железнодорожном районе Новосибирска старшеклассники избили восьмилетнего мальчика.

Старшеклассники, по словам матери пострадавшего, тащили его в кабинет, в том числе за волосы, и ударили головой об порог. Ребенок получил травму позвоночника. При этом учителя за безопасностью детей не проследили.

Следователи оценят действия (бездействие) руководителей средней общеобразовательной школы. По поручению председателя СК России ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Свою проверку также проводит прокуратура региона.