НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении новосибирского школьника

Источник:
Sibnet.ru
350 2
Фото: © СК РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о избиении восьмилетнего мальчика в школе Новосибирска, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, в школе №1 в Железнодорожном районе Новосибирска старшеклассники избили восьмилетнего мальчика.

Старшеклассники, по словам матери пострадавшего, тащили его в кабинет, в том числе за волосы, и ударили головой об порог. Ребенок получил травму позвоночника. При этом учителя за безопасностью детей не проследили.

Следователи оценят действия (бездействие) руководителей средней общеобразовательной школы. По поручению председателя СК России ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Свою проверку также проводит прокуратура региона.

Еще по теме
Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Омулевых рецидивистов поймали в Бурятии с 22 мешками рыбы
Девочка в Абакане придумала историю о похищении из-за плохих оценок
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Томские ученые нашли способ уничтожать клещей через их кишечник
Британская газета написала про иркутянку с волосами до пола
Рейсовый автобус слетел в кювет в Красноярском крае
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Певица Maruv показала фото из журнала Playboy
Обсуждение (2)
Картина дня
Расследователи опубликовали компромат на мировых политиков
Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины
Уход Меркель перевернет европейскую политику
Американский политик заявил о закате Европы
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
19
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
16
Россию встревожила перспектива обвального падения цен на нефть
16
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Sibnet.Ru