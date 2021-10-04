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Эксперт объяснила заниженный курс рубля

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин и рекордного рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

Рубль не раз оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира, как согласно оценке по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности, сказала эксперт агентству «Прайм».

Фундаментальная обоснованность курса определяется рядом факторов. Так уровень безработицы в РФ снизился до 4,5 % в июле 2021 года. Уровень госдолга России к ВВП составляет 17,7% — крайне низкий показатель по сравнению с другими странами. Федеральный бюджет опять стал профицитным. Прогноз платежного баланса — позитивный, констатирует эксперт

С точки зрения сильных базовых экономических показателей валютный курс рубля занижен главным образом из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала: его отток вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом, считает эксперт.

Главными факторами занижения курса рубля являются геополитическая напряженность, а также покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, заключила Степанова.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
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