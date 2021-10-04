Расследователи опубликовали компромат на мировых политиков

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующейся в Вашингтоне, опубликовал выдержки примерно из почти 12 миллионов документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.

Подборку назвали Pandora Papers («Досье Пандоры»). В расследовании участвовали около 600 журналистов по всему миру. В документах приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, включая 46 россиян. Опубликованы данные о трех сотнях политиков и высокопоставленных чиновников, включая глав 35 государств.

ICIJ получил «2,94 терабайта конфиденциальной информации» от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в офшорах, приводит ТАСС сообщение организации. «В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка», — рассказали в консорциуме.

В апреле 2016 года ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 мл документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты были названы «Панамскими документами». Они, были основывались на утечке из панамской компании Mossack Fonseca, занимавшейся офшорами.

В ноябре 2017 года консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств, а также транснациональных корпораций. Документы получили общее называние Paradise Papers.