«Веном 2» оказался успешнее «Дюны» на старте кинопроката

Вторая часть научно-фантастического боевика «Веном» с Томом Харди оказалась популярнее, чем новая экранизация «Дюны». Касса «Венома» в первый уикенд проката в 1,5 раза превысила кассу фильма Дени Вильнева.

Со дня проката и за выходные «Веном 2» собрал в России более 1084 миллиона рублей, «Дюна» для сравнения в первый уикенд получила около 600 миллионов.

Второй «Веном» показал лучший стартовый результат среди всех фильмов студии Sony Pictures за все время. Также это лучшие сборы четверга с момента возобновления работы кинотеатров.

Действие «Венома 2» происходят более чем через год после событий первого фильма. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.