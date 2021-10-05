Больше, чем учитель: лучшие фильмы про школу

Хороший учитель тот, кто может не только дать знания, но и стать ученику хорошим другом. Такая мораль заложена в большинстве американских фильмов про школу. В киноподборке разные истории о взаимоотношении учителей и школьников.

«Учитель на замену»

США, 2011 год, режиссер Тони Кэй, 16+

В главной роли: Эдриан Броуди

Главный герой Генри Барт подрабатывает учителем на замену. Однажды он получает очередное временное назначение — преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.

Фото: © кадр из фильма «Учитель на замену»

Фильм показывает не только сближение педагога с учениками, но и раскрывает других персонаже, задействованных в учебном процессе. Это и переживания директора школы, которую отправляют на пенсию, общение учителей между собой, их личные проблемы, конфликты с учениками и родителями, и так далее. Но главное в фильме — это ответственность учителя за судьбу детей.

«Опасные умы»

США, 1995 год, режиссер Джон Н. Смит, 16+

В главной роли: Мишель Пфайффер

По сюжету Лу-Энн Джонсон покидает элитные части морской пехоты и становится учительницей английского языка в колледже. Навыки армейской службы сразу же оказываются нужными на новом поприще.

Фото: © кадр из фильма «Опасные умы»

Класс, в который попадает Лу-Энн, мало чем отличался от поля боя, а ученики оказываются очень похожи на головорезов. Учительнице специального назначения приходится ходить на работу, как на войну.

«Школа рока»

США/Германия, 2003 год, режиссер Ричард Линклейтер, 12+

В главной роли: Джек Блэк

В «Школе рока» за профессию учителя берется бывшая рок-звезда Дьюи Финн. После краха в карьере артиста он находится в тяжелой депрессии. Однажды, перехватив не предназначавшийся ему телефонный звонок и придя в изумление от зарплаты (650 долларов в неделю), Дьюи устраивается работать в частную школу.

Его отношение к музыке и детям творит там чудеса, и вскоре появляется возможность начать звездную карьеру заново. Нужно только выиграть конкурс лучших рок-групп и все проблемы легко разрешатся. Дьюи полон оптимизма, ведь вместе с ним его новый друг — девятилетний Зак, виртуозно играющий на гитаре.

«Учитель года»

США, 2005 год, режиссер Уильям Дир, 16+

В главной роли: Райан Рейнольдс

В школу Фолбрук приходит новый учитель мистер Ди. От него все в восторге, кроме буквоеда и педанта Мэтта Уорнера. Он считает, что мистер Ди – просто выпендрежник, которому нужно преподать урок, и что он, мистер Уорнер, самолично этим займется. Причина такого отношения более чем проста — он хочет стать учителем года и боится конкуренции.

Фото: © кадр из фильма «Учитель года»

Мистер Уорнер объявляет мистеру Ди тайную войну. пока никто не знает, что у новичка есть тайна, которая навсегда изменит жизнь школы и заставит соперников помириться, преподав им важный урок жизни.

«Опус мистера Холлонда»

США, 1995 год, режиссер Стивен Херек, 6+

В главной роли: Ричард Дрейфусс

Гленн Холланд устраивается учителем музыки в местную школу имени Джона Кеннеди. Поначалу он не видит себя преподавателем и подходит к исполнению своих обязанностей сугубо формально. Как результат, ученики не испытывают никакого интереса к его урокам, а работа со школьным оркестром не клеится.

Фото: © кадр из фильма «Опус мистера Холлонда»

Постепенно мистер Холланд понимает, что можно привлечь внимание школьников, используя на уроках элементы джаза и рок-н-ролла, и все больше увлекается деятельностью оркестра и театрального кружка. Тем временем, у него рождается сын, который оказывается практически полностью глухим от рождения, что становится жестоким ударом для отца.

«Писатели свободы»

Германия/США, 2006 год, режиссер Ричард ЛаГравенес, 16+

В главной роли: Хилари Суэнк

Фильм снят по книге учителя Эрин Грувелл «Дневник свободных писателей», написанной на основе реальной истории, случившейся в классической средней школе Вудро Вильсона в Лонг-Бич.

Рассказ идет о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в школе Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.

«Триумф: история Рона Кларка»

США/Канада, 2003 год, режиссер Рэнда Хейнс, 16+

В главной роли: Мэттью Перри

Еще один фильм, основанный на реальных событиях. Прототипом главного героя стал Рон Кларк, живший в маленьком городе в Северной Каролине. Педагог-энтузиаст, раньше преподававший в младших классах в провинции, переезжает в Нью-Йорк и начинает работу в одной из городских школ Гарлема, где, как выясняется, учатся одни проблемные ученики.

Фото: © кадр из фильма «Триумф: история Рона Кларка»

На пути Кларка встают многочисленные препятствия. Кажется, что его ученики неуправляемы и совершенно не желают ничего учить. Рон считал, что он и дети — одна семья, что противоречило школьным представлениям об отношениях между педагогом и учениками. Постепенно ему удается с ними поладить и сделать их не только лучшим классом в школе, но и во всем городе.