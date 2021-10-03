Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины

Украина своей наглой внешней политикой пытается прикрывать несоответствие амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зеленский накануне похвастался «наглой» политикой Украины. «Я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед», — отметил украинский лидер.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в Киеве и «и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу». Захарова считает, что шагов вперед у Украины нет. «Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло», — добавила дипломат.