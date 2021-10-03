НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины

Источник:
Sibnet.ru
188 3
Фото: instagram.com/mid.rus

Украина своей наглой внешней политикой пытается прикрывать несоответствие амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зеленский накануне похвастался «наглой» политикой Украины. «Я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед», — отметил украинский лидер.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в Киеве и «и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу». Захарова считает, что шагов вперед у Украины нет. «Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло», — добавила дипломат.

Еще по теме
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Зеленский похвастался «наглой» политикой Украины
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Навальный стал лауреатом польской премии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии
Путин наградил орденом главу Кузбасса
Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Обсуждение (3)
Картина дня
Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Эксперт дал советы новичкам на фондовом рынке
Аналитик оценил шансы рубля потеснить доллар в октябре
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины
Sibnet.Ru