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Эксперт рассказал о зимнем режиме эксплуатации смартфонов

Источник:
Sputnik
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Любой гаджет рассчитан на определенный температурный режим — холод может привести к поломке, поэтому осенью и зимой необходимо принимать меры для защиты смартфона от минусовых температур, рассказал эксперт Computer Reseller News Александр Маляревский.

«Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится», — сказал Маляревский в беседе на радио Sputnik.

При этом нужно учитывать, что перегрев смартфону также противопоказан. Например, ни в коем случае нельзя оставлять устройство рядом с нагревательным прибором.

«Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. Для батареи смартфона это очень неполезно. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и "убить" всю электронику смартфона», — эксперт

Чтобы использовать гаджет зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, лучше хранить его не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды, посоветовал эксперт.

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