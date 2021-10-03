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Евросоюз захотел отправить военных на Украину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает европейские СМИ со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия). В европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что она стала бы «выражением солидарности» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом, приводит РИА Новости материал Welt am Sonntag.

В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета.

Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

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Оборона #Военная политика
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