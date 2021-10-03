Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta Росгвардии и врезался в столб в Ангарске Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля Lada Granta в городе Ангарске. На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20-го маршрута и Lada Granta. От удара был поврежден столб освещения. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
В пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области подтвердили ТАСС журналистам, что легковой автомобиль, с которым столкнулся автобус, принадлежит ведомству, а также уточнили, что сотрудники не пострадали.
Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии.
В аварии пострадали 14 человек, двоих из которых госпитализировали. Пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области уточнила, что детей среди пострадавших нет. На момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров, уточнили в пресс-службы правительства региона.
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