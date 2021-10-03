НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии

Источник:
ТАСС
392 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta Росгвардии и врезался в столб в Ангарске Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля Lada Granta в городе Ангарске. На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20-го маршрута и Lada Granta. От удара был поврежден столб освещения. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области подтвердили ТАСС журналистам, что легковой автомобиль, с которым столкнулся автобус, принадлежит ведомству, а также уточнили, что сотрудники не пострадали.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии.

В аварии пострадали 14 человек, двоих из которых госпитализировали. Пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области уточнила, что детей среди пострадавших нет. На момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров, уточнили в пресс-службы правительства региона.

Еще по теме
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Омулевых рецидивистов поймали в Бурятии с 22 мешками рыбы
Девочка в Абакане придумала историю о похищении из-за плохих оценок
Баржа врезалась в опору строящегося моста на Енисее
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии
Путин наградил орденом главу Кузбасса
Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Обсуждение (0)
Картина дня
Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Эксперт дал советы новичкам на фондовом рынке
Аналитик оценил шансы рубля потеснить доллар в октябре
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины
Sibnet.Ru