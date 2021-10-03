Катина решила вернуть t.A.T.u. без разрешения на главные хиты

Лена Катина и Юлия Волкова снова споют вместе для трибьют-альбома группы t.A.T.u. Коллаборация состоится в 2022 году, сообщила Катина в Instagram.

«Официальный трибьют t.A.T.u. — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — сказала Лена Катина.

Певица добавила, что также о группе t.A.T.u. выйдет сериал с участием обеих солисток. Премьера проекта состоится на одной из самых крупных стриминговых площадок. Подробности Катина обещала рассказать позднее.

По словам артистки, в трибьют-проекте примут участие как Лена Катина с Юлей Волковой, так и другие артисты. Кто именно споет песни t.A.T.u. пока не сообщается.

На новость сразу отреагировал создатель и правообладатель большинства хитов t.A.T.u. Сергей Галоян.

«Ребят, никакого трибьюта 2022 не будет. Я не давал разрешения и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами», — написал Галоян в Instagram.

Катина не отреагировала на обращение продюсера, хотя он опубликовал официальное письмо к певице, где говорится о запрете на исполнение песен «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Я твоя не первая» и других известных хитов.