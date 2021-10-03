Украинский Днепр оказался столицей телефонного мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что украинский город Днепр стал столицей телефонного мошенничества — там организовано порядка 150 кол-центров.

«Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является <...> город Днепр. <...> В конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, на данный момент в Днепре функционируют порядка 150 кол-центров, которые под видом представителей правоохранительных органов осуществляют свою деятельность.

Кузнецов отметил, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство таких звонков идет из-за границы.