Российский флот получит амфибии на воздушной подушке

Минобороны России приняло решение о разработке нового десантного корабля на воздушной подушке, для высадки десанта на необорудованное побережье.

«Советский задел закончился, и сейчас нашему флоту очень не хватает таких кораблей. Они могут обеспечить внезапность и доставить на берег не только ударные подразделения, но и технику», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Новое средство доставки морской пехоты и техники должно быть способно принять на борт до 60–70 тонн нагрузки. Корабли смогут перевозить в том числе танки, а также ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Искандер».

Особенность таких судов в том, что их корпус приподнимается над поверхностью за счет нагнетаемого под днище сжатого воздуха. Собственно, они не плывут по водной глади, а парят над ней. Суда на воздушной подушке могут двигаться не только по водной глади, но и по мелководью, болотам, ледоставу и даже по суше.

Особенно полезны корабли на воздушной подушке будут в островной зоне, к примеру, на Курилах, полагает эксперт.