Зеленский похвастался «наглой» политикой Украины

Украина не достигнет успеха без сильной и «наглой» международной политики, президент Владимир Зеленский.

Офис президента Украины и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является «главной победой в текущем году», приводит РИА Новости слова Зеленского.

При этом президент заявил, что сделано «много, но мало». Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз.

«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед», — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту президента на «семь-восемь из 12». При этом он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале своей партии «Слуга народа».