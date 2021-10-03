Новые мутации коронавируса станут легче передаваться по воздуху

Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм, считают ученых из Национального института здоровья США (NIH).

Исследователи проверили альфа-штамм и изначальную версию коронавируса. Согласно изысканиям ученых, альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, из чего исследователи сделали вывод, что для заражения им необходима меньшая доза нежели чем в случае с первоначальным вариантом ковида.

Ученые не были удивлены подобными результатами. «Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали», — приводит ТАСС слова одного из авторов исследования Винсента Мюнстера. Ученые при это отметил, что сделанное открытие «не является сценарием армагеддона».

В свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант.

«Это исследование по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы еще выше», — сказала она.