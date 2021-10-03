Новые мутации коронавируса станут легче передаваться по воздуху

Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм, считают ученых из Национального института здоровья США (NIH).
Исследователи проверили альфа-штамм и изначальную версию коронавируса. Согласно изысканиям ученых, альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, из чего исследователи сделали вывод, что для заражения им необходима меньшая доза нежели чем в случае с первоначальным вариантом ковида.
Ученые не были удивлены подобными результатами. «Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали», — приводит ТАСС слова одного из авторов исследования Винсента Мюнстера. Ученые при это отметил, что сделанное открытие «не является сценарием армагеддона».
В свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант.
«Это исследование по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы еще выше», — сказала она.
UynachalnicaСкорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...
GunjaИ правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
mogaleksejТаки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
slavayninЕвросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)