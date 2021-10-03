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Правительство задумалось над повышением пошлин на товары из ЕС

Источник:
«Ведомости»
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Фото: Andrew Bossi / CC BY-SA 2.5

Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые виды вин, пиво, туалетную воду, духи, декоративную косметику и прочие потребительские товары, ввозимые из Евросоюза.

Повышение пошлин могут ввести в качестве ответа на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, сообщили «Ведомостям» федеральные чиновники. Ведомство еще не определило размер новых пошлин, однако ставки могут быть вплоть до запретительных, отметил один из источников газеты.

Представитель Минпромторга заявил, что из-за продления Еврокомиссией в июне 2021 года действия ограничительных мер до 30 июня 2024 года у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу РФ.

Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции», сказал представитель министерства.

По данным «Ведомостей», список товаров может измениться. В частности, список может пополниться сельскохозяйственным оборудованием, холодильниками, обувью и прочим.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

slavaynin

Евросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)
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