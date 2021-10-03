Правительство задумалось над повышением пошлин на товары из ЕС

Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые виды вин, пиво, туалетную воду, духи, декоративную косметику и прочие потребительские товары, ввозимые из Евросоюза.

Повышение пошлин могут ввести в качестве ответа на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, сообщили «Ведомостям» федеральные чиновники. Ведомство еще не определило размер новых пошлин, однако ставки могут быть вплоть до запретительных, отметил один из источников газеты.

Представитель Минпромторга заявил, что из-за продления Еврокомиссией в июне 2021 года действия ограничительных мер до 30 июня 2024 года у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу РФ.

Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции», сказал представитель министерства.

По данным «Ведомостей», список товаров может измениться. В частности, список может пополниться сельскохозяйственным оборудованием, холодильниками, обувью и прочим.