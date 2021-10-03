Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал на Первом канале, в первом выпуске свои номера показали 13 пар, состоящих из знаменитостей и профессиональных фигуристов. По итогам оценок жюри определились первые лидеры проекта.

«Ледниковый период» стартовал без одной пары. Блогер Давид Манукян получил травму на репетиции и не смог участвовать в шоу. Выбывать по оценкам жюри участники начнут с третьего выпуска, но уже сейчас определились самые сильные и слабые пары.

Больше всего баллов набрала пара актера Кирилла Зайцева и фигуристки Оксаны Домниной. Они получили 11.96 балла. На втором месте актриса Дарья Мельникова и фигурист Максим Маринин с 11.88 балла, на третьем — актер Гела Месхи и фигуристка Яна Хохлова (11.86 балла).

Худшие оценки получили телеведущая Ксения Бородина с фигуристом Дмитрием Соловьевым (11.44 балла), актриса Агата Муцениеце и победитель прошлого сезона, фигурист Александр Энберт (11.50 балла) и актриса Яна Студилина и фигурист Виталий Новиков (11.52 балла).