Лукашенко допустил превращение Белоруссию в одну военную базу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости республика превратится в единую военную базу с РФ, чтобы противостоять агрессии Запада.

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время военные объекты на белорусской территории, Лукашенко сказал, что нет «ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения».

«Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база — связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы», — сказал Лукашенко.