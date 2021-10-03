Лукашенко допустил превращение Белоруссию в одну военную базу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости республика превратится в единую военную базу с РФ, чтобы противостоять агрессии Запада.
«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу CNN.
Отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время военные объекты на белорусской территории, Лукашенко сказал, что нет «ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения».
«Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база — связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы», — сказал Лукашенко.
UynachalnicaСкорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...
GunjaИ правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
mogaleksejТаки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
slavayninЕвросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)