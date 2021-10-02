Windows 11 снизит производительность игр

Активированные по умолчанию настройки безопасности Windows 11 могут снизить производительность в играх примерно на 25%, выяснили специалисты.

Проблема заключается в функции Virtualization-Based Security. Она предусматривает программную и аппаратную виртуализацию для повышения безопасности системы. Функция создает изолированную «песочницу», которая защищает от вредоносных программ.

При этом функция VBS включена по умолчанию на сборках Windows 11 только для корпоративных клиентов. Однако Microsoft уже пообещала, что корпорация будет изыскивать возможности со временем расширить VBS на большее число систем.

Эксперты протестировали Windows 11 с работающей функцией VBS и выяснили, что в среднем производительность игр падала на 15-25%. Но на фактическую скорость работы оборудования включение VBS не влияет.

Также примечательно, что после чистой установки Windows 11 функция VBS включена по умолчанию, однако при обновлении с Windows 10 она выключена. Впрочем, в будущем Microsoft еще может пересмотреть этот параметр.