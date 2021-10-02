НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Windows 11 снизит производительность игр

Источник:
PC Gamer
379 0
Фото: © Sibnet.ru

Активированные по умолчанию настройки безопасности Windows 11 могут снизить производительность в играх примерно на 25%, выяснили специалисты.

Проблема заключается в функции Virtualization-Based Security. Она предусматривает программную и аппаратную виртуализацию для повышения безопасности системы. Функция создает изолированную «песочницу», которая защищает от вредоносных программ.

При этом функция VBS включена по умолчанию на сборках Windows 11 только для корпоративных клиентов. Однако Microsoft уже пообещала, что корпорация будет изыскивать возможности со временем расширить VBS на большее число систем.

Эксперты протестировали Windows 11 с работающей функцией VBS и выяснили, что в среднем производительность игр падала на 15-25%. Но на фактическую скорость работы оборудования включение VBS не влияет.

Также примечательно, что после чистой установки Windows 11 функция VBS включена по умолчанию, однако при обновлении с Windows 10 она выключена. Впрочем, в будущем Microsoft еще может пересмотреть этот параметр.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Google Chrome получит дополнительный мини-браузер
Обновление Windows 10 сломало Bluetooth
Финальная версия Windows 11 попала в Сеть
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин наградил орденом главу Кузбасса
Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко назвал условие своего вечного президентства
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
Россия завершит испытания подлодки «Судного дня»
Windows 11 снизит производительность игр
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
18
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
17
Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом
17
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
Sibnet.Ru